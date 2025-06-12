Готувався теракт біля адмінбудівлі ЗСУ на Одещині: СБУ затримала агентку ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Одещині агентку російської військової розвідки (ГРУ), повідомили у СБУ.

– Ворожі завдання виконувала 36-річна безробітна з Білгород-Дністровського, яку агресор завербував через Telegram-канали з пошуку легких грошей, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли в СБУ, спочатку агентка отримувала від куратора геолокації схронів, із яких діставала пластид. Потім працювала з вибухівкою у орендованій квартирі: посилювала її гайками та приєднувала до саморобних вибухових пристроїв (СВП) мобільні телефони для дистанційного підриву.

Готові засоби ураження фігурантка закладала у схованки, координати яких отримувала від ГРУ. Такі схованки із СВП призначалися для інших ворожих агентів, які погоджувалися на виконання терактів.

– Однією із закладок фігурантки скористалася 21-річна переселенка із Донбасу. У січні цього року на замовлення ГРУ вона готувала вибухи біля адмінбудівлі ЗСУ в Одеській області за допомогою припаркованого поряд автомобіля, – розповіли подробиці у Службі.

Тоді терористку затримали одразу після закладання СВП поблизу об’єктів. Дізнавшись про це, агент, який виготовляв СВП, “залягла на дно”.

Втім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки та та затримали. Під час обшуків у неї вилучено телефон на місці злочину.

Слідчі СБУ повідомили затриману про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.