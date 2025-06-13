Ізраїльський удар по Ірану: повідомляють про загибель очільника КВІР та ядерників

Іранські державні інформаційні агентства IRNA та Tasnim повідомляють про можливу загибель командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерала Хосейна Саламі та кількох високопоставлених офіцерів. Зазначається, що вони могли загинути внаслідок нічних авіаударів Ізраїлю по території Ірану.

Крім того, за повідомленнями, ці удари забрали життя іранських вчених-ядерників: колишнього очільника Організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі-Давані та президента Ісламського університету Азад Мохаммада Мехді Техранчі.

Операція, названа Ізраїлем Rising Lion або Am KeLavi, була спрямована на ядерну інфраструктуру в Натанзі та ключових фахівців, залучених до ядерної програми Ірану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що ці об'єкти та науковці були серед цілей.

Наразі офіційного підтвердження інформації про загибель Саламі чи вчених-ядерників з боку іранської влади немає. Представники КВІР та Міністерства оборони Ірану ситуацію не коментували.

Після авіаудару по Ірану, Ізраїль оголосив надзвичайний стан, а Армія оборони закликала припинити освітні заходи та роботу неважливих підприємств.