Новий етап ППО: Зеленський анонсував трирічний план поставок IRIS-T

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина продовжить постачати Україні передові системи протиповітряної оборони IRIS-T, з планом поставок, розрахованим на найближчі три роки. Цю заяву Зеленський зробив під час спільного брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, яку транслювало "Суспільне".

Президент висловив глибоку вдячність Німеччині за вже надану допомогу та підкреслив важливість розуміння майбутніх поставок.

"Ми розуміємо зараз план поставок. Я не буду говорити про всі деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому разі дуже важлива допомога", — наголосив Зеленський.

Він також пояснив, що цей трирічний план не означає, що війна триватиме так довго. За словами Президента, Україна прагне якнайшвидшого завершення конфлікту, але при цьому забезпечення безпеки громадян залишається пріоритетом, що вимагає якісних систем ППО.

"Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки", — додав Зеленський.

IRIS-T: Ефективний захист українського неба

Системи протиповітряної оборони IRIS-T вже довели свою високу ефективність у захисті українського неба від масованих російських атак. Вони відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки критичної інфраструктури та житлових районів.

Зокрема, 7 червня стало відомо про вражаючий випадок, коли німецький комплекс IRIS-T за 30 секунд успішно збив вісім російських ракет, націлених на об'єкт критичної інфраструктури. За словами українського військового, пускова установка IRIS-T, оснащена вісьмома зенітними керованими ракетами, була повністю розряджена за півхвилини, запобігши ураженню цілі.

Німеччина активно підтримує Україну, регулярно передаючи системи та ракети до них. У квітні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про передачу 30 ракет для Patriot та 4 додаткових систем IRIS-T, а також 300 керованих ракет. Крім того, у березні Міністерство оборони України підписало угоду з німецькою оборонною компанією Diehl Defence, виробником IRIS-T, про збільшення втричі постачання цих систем ППО та ракет до них.

Ці кроки Німеччини свідчать про її непохитну підтримку України у захисті суверенітету та територіальної цілісності.