Повернення скасованих раніше доплат у 30 тисяч гривень всім військовим є непідйомним для бюджету та прибирає мотивацію військовослужбовців.

Наразі у парламенті шукають оптимальне рішення щодо виплат, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Forbes.

"Те, що запропоновано правкою до закону, не влаштовує абсолютно нікого, тому що це прибирає мотивацію. Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах зʼявилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу. Мотивацію потрібно шукати саме в цьому, адже не кожен з мільйонної армії знаходиться на передовій, як багато хто думає", - сказав він.

За словами Марченка, на рівні парламенту створена робоча група, де вже напрацьовується варіант, яким чином це питання можна справедливо і ефективно вирішити, прибравши популізм та надмірну політизацію.

"Задача – знайти рішення, яке буде максимально корисним для Збройних сил і підйомним для фіскальної частини. Щоб ми це могли забезпечити за рахунок власних надходжень. Тут головне – політичні домовленості, щоб усі сторони були на одній стороні. Коли була зустріч із фракціями парламенту, я побачив, що переважно воля до цього є", - сказав очільник Мінфіну.

Щодо можливості часткового повернення доплат Марченко зазначив, що поки не готовий це коментувати, але у Мінфіні готові слухати військове командування про конкретні категорії, які треба мотивувати.

"Підкреслюю, що бюджет на сектор оборони не зменшується, а, навпаки, зростає. Бойове розпорядження і визначення випадків схеми виплат – це рішення Головнокомандувача. В межах бюджету ми кажемо: визначайтеся, робіть правильні системи мотивації. Але ми вимушені задавати питання, коли бачимо, що наприклад, держава продовжує доплачувати по 30 000 грн, навіть коли у військовослужбовця встановлений факт дезертирства", - сказав міністр.