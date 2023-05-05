Турецький міністр оборони Хулусі Акар анонсував зустріч учасників зернової угоди на технічному рівні 5 травня і на рівні заступників міністрів наступного тижня й очікує за їхніми підсумками продовження роботи коридору в плановому режимі, передає агентство "Анадолу".

"Ми продовжуємо наші зусилля для того, щоб зернова ініціатива тривала швидко, безпечно і планомірно завдяки її значному внеску. Ми думаємо, що це питання буде продовжено в плановому порядку. Технічна нарада завтра і нарада заступників міністрів наступного тижня", - сказав міністр.

За його словами, перед нарадою заступників міністрів виникла необхідність провести нараду за участю технічного персоналу ООН, Туреччини, України та Росії, і ця зустріч відбудеться 5 травня.

"Зустріч заступників міністрів планується наступного тижня", - зазначив Акар.

Він також зазначив, що під час переговорів обговорюватимуть питання евакуації суден під турецьким прапором, які перебувають в Україні від початку окупації

"Евакуація цих суден також буде на порядку денному. Ми працюватимемо разом над створенням порядку денного, і цей порядок денний обговорюватимуть заступники міністрів, а рішення буде ухвалено пізніше", - сказав міністр оборони Туреччини.

Відповідаючи на запитання про його оцінку того, чи буде продовжено зернову ініціативу, Акар сказав: "У нас склалося враження від зустрічей і переговорів, що ці роботи приведуть до позитивного результату. Ми працюємо для цього, ми намагаємося зробити це".

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що ініціатива продовжена на 120 днів, то Росія - що лише на 60.

Блокованим у портах України залишається 51 судно з 670 тис. тонн різних вантажів, зокрема зернових, і приблизно 230 членами екіпажу, повідомляла раніше агентству "Інтерфакс-Україна" Адміністрація морських портів України (АМПУ). Водночас у портах Миколаївського регіону заблоковано 30 суден, з яких вісім із понад 165 тис. тонн агропродукції.

"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності розширення "Чорноморської зернової ініціативи" із включенням портів Миколаївського регіону. Це дасть змогу значно збільшити обсяги експорту українського продовольства до нужденних країн світу", - зазначили в АМПУ.