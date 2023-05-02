Україні нічого не відомо про мирну ініціативу папи Франциска щодо завершення війни, про яку він заявив, повертаючись з Угорщини до Риму.

Про це пише CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента України.

"Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України, - повідомило джерело. - Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого погодження".