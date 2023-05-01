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Чеська Республіка у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел після повернення з України, де він перебував з робочим візитом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Павел заявив, що в Україні відчувається критична нестача боєприпасів, які необхідні для початку контрнаступу і відновлення контролю над своєю територією, окупованою Росією.

"З переговорів, які я провів в Україні – а їх було дуже багато, як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону – стало цілком зрозуміло, що найбільше сьогодні Україні для успішної оборони потрібні боєприпаси", – сказав Павел після прибуття до Чехії.

"Ми будемо продовжувати шукати шляхи, щоб не тільки збільшити постачання боєприпасів з наших джерел, але й будемо творчо шукати шляхи у співпраці з нашими союзниками, можливо, з іншими країнами, щоб в короткі терміни доставити в Україну те, що їм потрібно", – заявив президент.

За його словами, Чехія вже пройшла деякі з цих шляхів і знає, куди рухатися далі. Він додав, що необхідні боєприпаси часто вже не виробляються в Чехії, але є в наявності в деяких інших країнах. "Запаси часто знаходяться в країнах, які традиційно купували радянську техніку", – пояснив він.

"Технологій, звичайно, теж не вистачає, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно оборонятися, але й до певної міри обмежує її здатність здійснювати успішний контрнаступ. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку Росія агресивно утримує вже більше року, то іншого шляху, окрім контрнаступу, дійсно немає", – додав Павел, який є генералом армії у відставці.

За його словами, росіяни мають перевагу в артилерійських основних гарматах і ракетних установках, але перш за все у кількості боєприпасів – вони щодня вистрілюють у чотири-п'ять разів більше, ніж українці.

Павел згадав, що він відвідав один з полігонів в Україні, де є чеська гаубиця і реактивна система залпового вогню RM-70. За його словами, навіть через рік вони працюють надійно і українці їх хвалять. "Що заважає їх ще більшому та ефективнішому використанню для захисту української території – це саме боєприпаси", – зазначив він.

За його словами, союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, наприклад, сучасні танки, але з абсолютно мінімальною кількістю боєприпасів. Українці можуть розгорнути цю техніку лише на кілька днів, а потім мають забрати її назад. "Вона фактично стає на склад. І в цьому немає особливого сенсу", – зазначив Павел.
ForUm

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