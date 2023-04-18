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Білий дім розкритикував заяви президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви, який звинувачував США в «заохоченні війни в Україні».

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ із посиланням на NDTV.

 

«У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, абсолютно всупереч фактам», — сказав він.

Як повідомлялося, президент Бразилії Лула да Сілва закликав світ створити аналог групи країн G20 для завершення російсько-української війни, щоб врятувати світову економіку. Він заявив також, що США повинні припинити «заохочувати війну» в Україні.

Раніше Лула да Сілва запропонував Україні поступитися Кримом, щоб припинити війну. У Міністерстві закордонних справ відповіли на це, що Україна не торгує своїми територіями і не вбачає жодної причини поступатися хоча б сантиметром української землі.
ForUm

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