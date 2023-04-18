також у роздiлiПолiтика
Дуда: В разі перемоги над Україною Росія не зупиниться 5
Прокурори працюють над арештом зарубіжних активів так званої ПВК "Вагнер" 9
Резніков прокоментував ядерні загрози Росії 13
Словаччина передала Україні всі обіцяні винищувачі 81
Данілов розповів про варіанти розвитку подій на фронті 13
Словаччина забороняє українське зерно через пестициди 24
Резніков: Крим має бути звільнений задля безпеки судоплавства 12
НАТО обіцяє Україні довгостроковий шлях в альянс 20
Данілов назвав небезпечними розмови про фатальні сценарії 13
Резников розповів, чи правдиві файли з секретними документами США 18
Дипломати відреагували на страту українського військовополоненого 30
Після операції СБУ в "Мачулищах" кількість тривог у столиці зменшилась в рази, - експерт 22
Світовий банк надасть Україні 200 мільйонів на енергетику 17
В Україні остаточно заборонили салюти 13
Деякі категорії населення звільнили від сплати податку на нерухомість 18
"Украерорух" повідомив, коли відкриють український повітряний простір 19
Шмигаль розповів, коли буде контрнаступ 19
Світовий банк закликав Західну Європу допомогти у розбудові України 17

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не почне контрнаступ, поки не буде повністю готова до цього.

"Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова... це лише питання часу, коли країна досягне необхідного рівня військової готовності для цього", - заявив Данілов в інтерв'ю Associated Press у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, союзники України допомагають уряду досягти рівня технічного оснащення, необхідного для початку атаки, доставляючи важку бронетехніку і боєприпаси.

Але він також висловив розчарування тим, що іноді офіційні особи союзних країн "обіцяють одне, а роблять зовсім інше". Данілов не уточнив, про що йдеться.

"Якщо ми не готові, то ніхто не почне непідготовленим", - сказав він.

"Говорячи про великий витік розвідувальних даних США, Данілов підтримав інших українських лідерів, які кажуть, що не бачать у цьому серйозної шкоди майбутнім наступам, наголосивши, що Україна ні з ким не ділиться особливо секретною інформацією", - зазначив секретар РНБО.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

16