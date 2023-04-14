Військове командування пропрацьовує різні варіанти розвитку подій на фронті, тому остаточний план контрнаступу нікому не відомий, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", якого цитує "Укрінформ"
"Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення", - додав він і пояснив, що українські військові мають "не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті", бо це залежить від багатьох факторів, які оцінюються кожного дня.
"І усі повинні розуміти, що у нас немає розмов тільки про контрнаступ, - каже голова РНБО. - У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може".
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