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Військове командування пропрацьовує різні варіанти розвитку подій на фронті, тому остаточний план контрнаступу нікому не відомий, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", якого цитує "Укрінформ

"Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення", - додав він і пояснив, що українські військові мають "не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті", бо це залежить від багатьох факторів, які оцінюються кожного дня.

"І усі повинні розуміти, що у нас немає розмов тільки про контрнаступ, - каже голова РНБО. - У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може". 
ForUm

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