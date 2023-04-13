Файли з секретними військовими документами США, які нібито просочилися і які були розміщені в інтернеті, "містять суміш правдивої та неправдивої інформації", заявив міністр оборони України Олексій Резніков, який прибув до Мадрида на зустріч зі своєю колегою Маргаритою Роблес.

"Витік секретних документів зі США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації", - наводить слова Резнікова Sky News у середу.

"Виступаючи в Мадриді, Олексій Резніков також заявив, що будь-яка правдива інформація у файлах більше не актуальна", - пише видання.

Як повідомляється, міністр оборони України також сказав, що вважає ці витоки інформаційною операцією, вигідною Росії та її союзникам.