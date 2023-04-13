Файли з секретними військовими документами США, які нібито просочилися і які були розміщені в інтернеті, "містять суміш правдивої та неправдивої інформації", заявив міністр оборони України Олексій Резніков, який прибув до Мадрида на зустріч зі своєю колегою Маргаритою Роблес.
"Витік секретних документів зі США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації", - наводить слова Резнікова Sky News у середу.
"Виступаючи в Мадриді, Олексій Резніков також заявив, що будь-яка правдива інформація у файлах більше не актуальна", - пише видання.
Як повідомляється, міністр оборони України також сказав, що вважає ці витоки інформаційною операцією, вигідною Росії та її союзникам.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом