Качественный и вкусный кофе — это то, чем себя каждый из нас любит баловать. Ароматические и вкусовые качества зависят от множества критериев: сорта кофе, обжарки, фракции помола и других факторов. Чтобы наслаждаться напитком ранним утром или днем, который будет радовать, необходимо разобраться, как правильно выбрать зерновой кофе для кофемашины.

Тип кофемашины определяет в основном вид кофе, который нужно приобретать. Если у вас автоматическая модель, то подойдет кофе в зернах «ССЫЛКА с картинки», бобы позволяют получить по истине вкусный напиток. Чтобы не утратить полезные свойства продукта, рекомендуется молоть кофейные плоды перед самим приготовлением напитка.

Основные виды кофейного зерна — арабика и робуста

При выборе, первое, с чем нужно определиться — какой сорт зернового кофе выбрать. На мировых плантациях произрастает два основных вида кофейных растений: arabica и robusta. Какой из них лучше взять, зависит от личных предпочтений. Каждый сорт имеет свои особенности:

Арабика. Плоды собирают с деревьев. Кофейные вишни этого вида крупные, имеют слегка вытянутую форму, посередине изогнутая бороздка. Для данного вида характерен нежный вкус, ярко выраженный аромат и легкая кислинка. Арабика содержит меньше кофеина, по цене дороже робусты.

Робуста. Относится к кустовому растению. Плоды мелких размеров, по форме круглые, а бороздка прямая. Этот сорт можно легко узнать по горчинке во вкусе, его резкости и большему содержанию кофеина. Особенность робусты — формирует пышную пенку. Нередко данный вид используют для смягчения кислинки чистой арабики.

Для создания уникальных блендов многие производители смешивают эти два сорта. Чаще процентное содержание робусты в смеси меньше. Так можно повысить крепость и хорошо сгладить кислинку арабики. В продаже можно встретить зерна для кофемашины в таком соотношении: 70 к 30, 90 к 10, 65 к 35. Однако соотношение арабики и робусты в смеси является не всегда ведущим показателем.

Выбор зернового кофе по степени обжарки

Одна из ключевых характеристик, которой не стоит пренебрегать при выборе кофе для кофемашины. Разные кофейные плоды, обжаренные одним способом, могут иметь разный вкус. Это касается и одного и того же зерна, обжаренного разными способами. К тому же вкусы у людей индивидуальны: «слабо» и «сильно» для каждого — свое. Для упрощения собственного выбора можно воспользоваться принятой классификацией:

Слабообжаренный кофе (светлая). Во вкусе готового напитка отчетливо ощущается кислинка, отлично сочетается с молоком. Бобы имеют светло-коричневый оттенок. Данная технология обжарки применяется для мягкого сырья, позволяя в полной мере раскрыться многогранному вкусу. Светлая обжарки зерен: скандинавская, американская, новоанглийская и городская.

Традиционный среднеобжаренный. Характеризуется темноватым цветом кофейных вишен с сухой маслянистой поверхностью. К легкой кислинке добавляются сладко-горькие оттенки, у напитка насыщенный кисло-сладкий аромат. Средняя степень обжарки: венская и полная городская.

Кофе сильной обжарки (темная). Это бобы темно-коричневого цвета, структура слабой маслянистости, а кислинка практически неуловима. Данный метод обработки способствует активному выделению эфирных масел, проявлению яркости и насыщенности аромата. Свежесваренный кофе получается темным. По европейской классификации к сильной обжарке относится французская.

Высшая степень обжаривания (самая темная). Эта технология присуща многим европейским стилям приготовления напитка. Узнать ее легко по цвету зерен — темно-коричневые, почти черные, с маслянистой оболочкой. Во вкусе чувствуется горчинка, напиток хорош в сочетании со сливками, но также любим многими гурманами в чистом виде. Обжарку высшей степени еще называют темной французской или итальянской.

Тем, кто предпочитает кофе с горчинкой и интенсивным вкусом, отлично подойдет зерновой вариант французской или итальянской обжарки. Поклонникам сладковатого привкуса можно взять зерна с венской обжаркой. Если вы любите не крепкий напиток, выбирайте зерна со светлой степенью обжарки. Универсальной для приготовления напитка в кофемашине считается средняя.

Помимо обжарки также учитывайте, для какого способа приготовления кофе она подбиралась. Если речь идет о традиционном эспрессо и напитках на его основе, то стоит знать, что бобы для них жарят дольше. Для приготовленных альтернативными методами напитков плоды кофейных растений подвергаются обработке до необходимой температуры значительно быстрее.

Особенности выбора лучшего кофе в зернах

Большая часть распространенных сортов кофе, которые встречаются в продаже, выращивают на плантациях аравийской и конголезской разновидностей (арабика и робуста). Арабика может похвастаться мягким, плотным вкусом. В плодах содержится не много кофеина, им характерна приятная кислинка.

Приготовленный напиток на основе зерен арабики — это кофе, с ореховыми, шоколадными, ягодными и карамельными нотками. Горчинку и крепость дает робуста. Подобный эффект обусловлен большим содержанием кофеина в бобах. А невысокая цена на кофе из зерен робусты объясняется их неприхотливостью к условиям выращивания.

Самыми отменными и безупречными вкусовыми сочетаниями являются бленды из обоих сортов:

процентное содержание арабики 30%, робусты 70% — напиток имеет сладость, чуть с горчинкой, но без кислинки;

если в продукте робусты 80%, а арабики всего 20% — кофе получается достаточно плотным с незначительной кислинкой и легкой горечью;

содержание арабики 10%, робусты 90% — бодрящий напиток с характерной горечью.

Продукт с кислинкой — это всегда кофе из зерен сорта арабика. Если хочется чуть горечи и хорошей крепости, выбирайте робусту. Стоит знать, что некоторые производители могут понижать наличие кислинки в арабике за счет сильной обжарки бобов. В зернах темного цвета меньше будет чувствоваться кислый оттенок.

Вкусный зерновой кофе: какой выбрать для кофемашины

Выбор сорта кофе, как и бренда, зависит от индивидуальных предпочтений покупателя. Почитателям крепкого и бодрящего напитка подойдут зерна робусты. Любители пикантной кислинки выбирают арабику. В рейтингах самых вкусных напитков можно встретить такие марки, как итальянский кофе Lavazza, швейцарский Ambassador и BlaserCafe, не менее популярен немецкий бренд Dallmayr.

Чтобы не прогадать с выбором, обращайте также и на стоимость. По цене можно узнать о производителе и особенностях напитка. Робуста намного дешевле арабики, поскольку расценки на последнюю на порядок выше. Обращайте внимание и на торговую марку, вы можете изучить рынок продаж ароматного напитка, и выбрать наиболее качественный продукт известных производителей с хорошей репутацией.

Если вы хотите купить кофе https://coffeeok.com.ua/kofe в зернах, какой можно определить, приобретайте несколько разновидностей в небольшом количестве. Это позволит быстрее найти свой идеальный и любимый вкус напитка, сравнить вкусовые и ароматические качества каждого отдельного вида. Зерновой кофе является одним из популярных напитков среди кофеманов. Многогранность аромата и вкусовой букет способны подарить заряд бодрости и хорошее настроение на весь день.