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Кількість заяв на компенсацію у Київській області становила 55 102, а загальна площа зруйнованого житла – 4 млн 501 тис. 538 кв. м, повідомила народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Як вона повідомила у телеграм-каналі, найбільше заяв на компенсацію надійшло від мешканців Ірпеня (20 826) та Бучі (4116). Трохи менше повідомлень надійшло з Гостомелю – 520 заяв та Ворзеля – 41 заява.

"У будь-якому разі, компенсацію отримають усі без винятку власники пошкодженого та знищеного житла. Президент уже підписав законопроєкт №7198 про компенсації, тому перші виплати можливі вже з травня. З моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли людині випишуть житловий сертифікат, має минути не більше 30 днів", - повідомила Шуляк.

Подати заяву на компенсацію можна не лише через "Дію" та ЦНАПи, а й нотаріусів. Також у цей процес планують залучити Центри соціального захисту.
ForUm

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