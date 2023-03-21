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Алкогольні напої дозволять продавати в магазинах і торговельних мережах у Києві з наступного понеділка, 27 березня, з 11:00 до 21:00, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації в понеділок.

Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про подовження часового проміжку, коли можна продавати алкоголь у магазинах і торговельних мережах . Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році в Києві продаж алкоголю було заборонено, проте вже з 1 квітня 2022 року було дозволено з 11:00 до 16:00. З 2 червня того самого року алкоголь продавали вже з 11:00 до 19:00; пізніше (до 22:00) його можна було придбати в закладах громадського харчування.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці з 26 березня - вона триватиме з 00:00 до 05:00 (раніше - з 23:00 до 05:00). Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи й також працюватимуть на годину довше.
ForUm

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