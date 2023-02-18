Несмотря на кажущуюся простоту механизма запуска контекстной рекламы в Google Ads и максимальную дружелюбность интерфейса рекламного кабинета, многие владельцы сайтов “сливают” бюджет на рекламу без ощутимых результатов. Так происходит от незнания тонкостей настройки PPC. К тому же в одиночку трудно уследить за всеми аспектами этого вида продвижения: сбором семантики, проработкой стоп-слов, анализом целевой аудитории и созданием креативов.
Заказать контекстную рекламу на аутсорсе — идеальное решение для экономии времени и, в конечном итоге, денег (при неправильном запуске можно потерять безрезультатно гораздо больше средств, чем стоит услуга). Настройка Google Ads Web-promo.ua агентством результативного интернет-маркетинга Webpromo поможет вам увеличить эффективность объявлений, получить дополнительный трафик и конвертировать его в доход. Команда сертифицированных экспертов дает гарантию успешности рекламной кампании, ведь они работают на рынке digital услуг уже более 13 лет.
Для тех же, кто решил разбираться в google adwords самостоятельно, мы подготовили несколько советов:
-
Изучите целевую аудиторию. Только в точности представляя себе портрет типичного клиента вашего бизнеса, вы сможете прицельно настроить таргетинг, а благодаря пониманию пользовательской психологии вы будете писать тексты сниппетов на понятном для них языке.
-
Проанализируйте конкурентов. Это не только позволит избежать их ошибок: воспользуйтесь находками конкурентов, адаптировав их под свой бизнес. К тому же, в процессе анализа 3–4-х сайтов из топа поисковой выдачи вы гарантировано получите собственные инсайты.
-
Делайте сниппет релевантным поисковому запросу. Несмотря на то, что алгоритм гугл определяет приоритет показа на аукционной основе, нерелевантные, некачественные объявления проигрывают конкурентам в рекламном блоке даже с большой ставкой.
-
Проведите технический аудит вебресурса. Исправность сайта — еще один фактор, который участвует в конкурентной борьбе за показы. Большое количество ошибок 404, обилие баннерной рекламы, вредоносные ссылки, зеркала, дубли и некорректные редиректы значительно увеличат расходы на рекламу.
-
Не забывайте дополнять семантическое ядро стоп-словами. Это ощутимо снизит количество нецелевых переходов.
-
Добавляйте в сниппет быстрые ссылки. Они увеличивают количество переходов за счет тех пользователей, которые не заинтересовались заголовком title, но нашли необходимое в содержимом сниппета.
-
Используйте Google Analytics для отслеживания эффективности рекламной кампании.
-
Учитывайте время показа при настройке контекстной рекламы. Нет смысла показывать объявления глубокой ночью, если ваша целевая аудитория серфит интернет в дневное время суток.
Перечисленные советы не застрахуют вас на 100% от ошибок и “слива” бюджета. Однако они точно способны повысить эффективность вашей контекстной рекламы.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом