Несмотря на кажущуюся простоту механизма запуска контекстной рекламы в Google Ads и максимальную дружелюбность интерфейса рекламного кабинета, многие владельцы сайтов “сливают” бюджет на рекламу без ощутимых результатов. Так происходит от незнания тонкостей настройки PPC. К тому же в одиночку трудно уследить за всеми аспектами этого вида продвижения: сбором семантики, проработкой стоп-слов, анализом целевой аудитории и созданием креативов.

Заказать контекстную рекламу на аутсорсе — идеальное решение для экономии времени и, в конечном итоге, денег (при неправильном запуске можно потерять безрезультатно гораздо больше средств, чем стоит услуга). Настройка Google Ads Web-promo.ua агентством результативного интернет-маркетинга Webpromo поможет вам увеличить эффективность объявлений, получить дополнительный трафик и конвертировать его в доход. Команда сертифицированных экспертов дает гарантию успешности рекламной кампании, ведь они работают на рынке digital услуг уже более 13 лет.

Для тех же, кто решил разбираться в google adwords самостоятельно, мы подготовили несколько советов:

Изучите целевую аудиторию. Только в точности представляя себе портрет типичного клиента вашего бизнеса, вы сможете прицельно настроить таргетинг, а благодаря пониманию пользовательской психологии вы будете писать тексты сниппетов на понятном для них языке. Проанализируйте конкурентов. Это не только позволит избежать их ошибок: воспользуйтесь находками конкурентов, адаптировав их под свой бизнес. К тому же, в процессе анализа 3–4-х сайтов из топа поисковой выдачи вы гарантировано получите собственные инсайты. Делайте сниппет релевантным поисковому запросу. Несмотря на то, что алгоритм гугл определяет приоритет показа на аукционной основе, нерелевантные, некачественные объявления проигрывают конкурентам в рекламном блоке даже с большой ставкой. Проведите технический аудит вебресурса. Исправность сайта — еще один фактор, который участвует в конкурентной борьбе за показы. Большое количество ошибок 404, обилие баннерной рекламы, вредоносные ссылки, зеркала, дубли и некорректные редиректы значительно увеличат расходы на рекламу. Не забывайте дополнять семантическое ядро стоп-словами. Это ощутимо снизит количество нецелевых переходов. Добавляйте в сниппет быстрые ссылки. Они увеличивают количество переходов за счет тех пользователей, которые не заинтересовались заголовком title, но нашли необходимое в содержимом сниппета. Используйте Google Analytics для отслеживания эффективности рекламной кампании. Учитывайте время показа при настройке контекстной рекламы. Нет смысла показывать объявления глубокой ночью, если ваша целевая аудитория серфит интернет в дневное время суток.

Перечисленные советы не застрахуют вас на 100% от ошибок и “слива” бюджета. Однако они точно способны повысить эффективность вашей контекстной рекламы.