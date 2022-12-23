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Будь-яка залежність не йде на користь людині — про це скаже кожна, навіть зовсім не знайома з психологією людина. Інтернет залежність це особливо небезпечна загроза — додадуть психотерапевти.

Платформа Pleso зібрала десятки кваліфікованих досвідчених психотерапевтів, які допомагають боротися в тому числі з інтернет-залежністю. Можливість спілкування онлайн дозволяє проходити терапію без прив'язки до місця проживання.

Визначення та ознаки

Інтернет-залежність визначається як розлад психіки, що веде до проблем у поведінці, спілкуванні, соціальному житті. Залежна людина не знаходить собі місця в реальному світі та при найменших труднощах прагне втекти у віртуальний. Підвищена тривожність також веде до прагнення постійно бути в курсі подій, без зупинки гортаючи стрічку новин.

Погляд з боку

Подібний стан потребує негайної корекції, втручання спеціаліста. Але залежна людина здебільшого не розуміє своєї проблеми, тому близьким і друзям треба бути уважними, аби допомогти їй учасно.

Основні ознаки

Розпізнати інтернет-залежність можна за такими ознаками:

  • людина з ранку до ночі сидить у стрічці новин, грає в комп'ютерні ігри, не беручи участі у суспільному житті;
  • при запрошенні на прогулянку, тренування, вечірку тощо всі пропозиції відкидаються;
  • справи з роботи або навчання стоять на місці;
  • людина постійно занепокоєна, знервована, погано спить.

Наявність навіть однієї в цих ознак говорить про те, що час звернутися до психотерапевта за допомогою.

Як запобігти виникненню залежності?

Майже кожен з нас може стати залежним від комп'ютерних ігор, спілкування в чатах, постійного читання новин. Якщо вас непокоїть ваш стан і ви відчуваєте, що часом не можете відірватися від екрана, поставте собі за правило:

  • дотримуватися розпорядку дня;
  • відкладати читання новин чи ігри на обідній час;
  • знайти хобі — читання книг, спорт, малювання тощо;
  • більше спілкуватись наживо — ходити та запрошувати в гості, гуляти з друзями.

У будь-якому випадку при виникненні інтернет-залежності або схильності до неї варто звернутися до психотерапевта по допомогу. Тільки спеціаліст зможе відкоригувати стан і повернути людину до повноцінного життя.
ForUm

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