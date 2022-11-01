У Києві відновили водопостачання й подачу електроенергії, однак відключення світла триватимуть через дефіцит, що утворився внаслідок російських атак.
Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, "водопостачання в домівки кияни повністю відновили".
Він подякував фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.
"Енергопостачання в Києві також відновили, - написав Кличко. - Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора – значний".
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