також у роздiлiСтолиця
Проезд в общественном транспорте столицы снова стал платным 105
У Києві демонтували символ «возз'єднання України і Росії» 129
У Києві відновлюється рух поїздів метро до станції «Лісова» 79
У Києві обстежують будинки, пошкоджені внаслідок обстрілів 66
У Києві скоротили комендантську годину 34
Не «Мінська», а «Варшавська»: Кличко за перейменування станцій метро з «недружніми» назвами 39
Київ не підвищуватиме тарифи на гарячу воду до 31 травня 32
В Києві почали ремонтувати дороги 28
Пентагон: рф може знову вдарити по Києву 61
Кличко пояснив, чому ще зарано масово повертатися до Києва 72
У Києві затримали росіян, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України 40
Окупанти пошкодили 20% логістичної нерухомості під Києвом 111
В столиці відкрили рух Південним мостом 34
Кличко не виключає наступної спроби росіян «взяти Київ за 2 дні» 37
У Києві зі стели на Шулявці прибрали міста-герої Росії та Білорусі 37
За 40 днів війни ЄС перерахував Росії 37 млрд євро за енергоносії 28
У Києві затримали ймовірного шпигуна 36
В’їзд до Пущі Водиці обмежили на невизначений час 36

У Києві відновили водопостачання й подачу електроенергії, однак відключення світла триватимуть через дефіцит, що утворився внаслідок російських атак.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, "водопостачання в домівки кияни повністю відновили". 

Він подякував фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.

"Енергопостачання в Києві також відновили, - написав Кличко. - Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора – значний".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

5