У Києві відновили водопостачання й подачу електроенергії, однак відключення світла триватимуть через дефіцит, що утворився внаслідок російських атак.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, "водопостачання в домівки кияни повністю відновили".

Він подякував фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.

"Енергопостачання в Києві також відновили, - написав Кличко. - Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора – значний".