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Укргідрометцентр проаналізував дані метеорологічних спостережень, накопичених в Україні за 80-100 і більше років спостережень, для визначення ймовірного сценарію розвитку погодних умов узимку.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, під час аналізу було встановлено, що останні 30 років на території України перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України відбувається в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада і пізніше. Середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуса, а також суттєво скоротилася тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів.

Загалом сума від’ємних температур протягом зимового періоду скоротилася майже вдвічі, і кожну зиму фіксується велика кількість температурних рекордів щодо високих температур за весь період метеорологічних спостережень.

Водночас перехід середньої добової температури навесні через +8 градусів у бік підвищення (закінчення опалювального періоду) відбувається в першій декаді квітня і раніше, пише "Інтерфакс-Україна".

"На основі вищенаведеного аналізу можна зробити такі висновки про майбутню зиму 2022-2023 рр.: середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вища за норму, розраховану за період 1991-2020 рр.; імовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25...-30 градусів в Україні дуже низька, переважно можливі короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15...-20 градусів, на північному сході країни до -26 градусів", - зазначено в заяві Укргідрометцентру.

Наголошується також, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші терміни та його закінчення на більш ранні терміни є обґрунтованим і підтверджується метеорологічними розрахунками.
ForUm

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