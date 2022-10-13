також у роздiлiНадзвичайні події
У Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення 9
Окупанти вранці атакували іранськими дронами Київщину 9
Геншта: На окремих напрямках окупанти отримують наказ припинити наступальні дії 9
Росіяни перекинули на окуповані території іранців 8
Байден пригрозив Саудівській Аравії серйозними наслідками за змову з Росією 24
ФСБ готується евакуювати родини своїх офіцерів з окупованих територій 24
В КГГА пояснили підвищення рівня води у Дніпрі 29
Ворог обстріляв Авдіївку, щонайменше семеро загинуло 22
Через перебої з електрикою сьгодні не можна отримати права та перереєструвати авто 8
Росія вдарила по об’єктах інфраструктури Сумщини, знеструмивши два райони 25
ЗАЕС знову працює на генераторах 11
Шмигаль: Росія другий день поспіль витрачає сотні мільйонів доларів, щоб українці побули без світла 11
Російські окупанти готуються зимувати на ЗАЕС 11
Ворог зруйнував ракетними ударами чотири електропідстанції на Львівщині 37
В ГУР розповіли, навіщо Росія вдарила по Україні купою ракет 46
МВС України підсилює підрозділи на кордоні з Білоруссю 15
Російська ракета вибухнула біля посольства Румунії 14
Стало відомо, як будуть вимикати світло в Києві після ракетних ударів 55

З-під завалів багатоповерхового будинку, обстріляного в ніч на четвер, у Миколаєві дістали 11-річну дитину, пошуки 7 людей ще тривають, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уночі місто Миколаїв зазнало масованого обстрілу ракетами типу С300. Є влучення в п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз їй надається медична допомога. Тривають пошуки ще 7 людей", - написав Кім у телеграм-каналі у четвер уранці, пише "Інтерфакс-Україна".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

11