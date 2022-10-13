З-під завалів багатоповерхового будинку, обстріляного в ніч на четвер, у Миколаєві дістали 11-річну дитину, пошуки 7 людей ще тривають, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уночі місто Миколаїв зазнало масованого обстрілу ракетами типу С300. Є влучення в п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз їй надається медична допомога. Тривають пошуки ще 7 людей", - написав Кім у телеграм-каналі у четвер уранці, пише "Інтерфакс-Україна".