Російські загарбники, яким вдалось вижити під час визволення Лимана Збройними силами України, втекли до тимчасово захопленого Щастя Луганської області.
Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Деяким вцілілим у Лимані трохи пощастило – їм вдалося втекти подалі, до Щастя. Так, 30 вересня в районі цього міста була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ", - зазначив він, пишуть "Українські новини".
Гайдай також додав, що "тим, хто тиждень тому радів на псевдореферендумах, доведеться зачекати понад три роки".
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