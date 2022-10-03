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Російські загарбники, яким вдалось вижити під час визволення Лимана Збройними силами України, втекли до тимчасово захопленого Щастя Луганської області.  

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Деяким вцілілим у Лимані трохи пощастило – їм вдалося втекти подалі, до Щастя. Так, 30 вересня в районі цього міста була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ", - зазначив він, пишуть "Українські новини".

Гайдай також додав, що "тим, хто тиждень тому радів на псевдореферендумах, доведеться зачекати понад три роки".
ForUm

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