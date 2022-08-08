Фастфуд — обожаемая еда миллионов. Очень сложно отказать себе в удовольствии насладиться вкусной булочкой с мясом и овощами, особенно если еда приготовлена из качественных ингредиентов. Например, котлеты для бургера купить можно в магазине MrGrill — и результат получится выше всяких похвал, особенно если знать несколько секретов.

Как сделать бургер еще вкуснее?

Прежде всего нужно помнить, что главной составляющей является мясо. Если сочная котлета уже есть, обратите внимание на другие советы.

Жарьте как можно аккуратнее

Когда делаете бургер на гриле, позаботьтесь о том, чтобы не было перегревания. Проверить достаточную температуру просто: если над грилем можете держать руку в течение 7-9 секунд (но не меньше), то смело приступайте к жарке. Также в процессе приготовления важно аккуратно переворачивать и не давить на котлету, чтобы она осталась целой.

Выбирайте булочку с нейтральным вкусом

Самые вкусные бургеры получаются именно тогда, когда вкус булочки не выражен слишком ярко. Этот компонент обязательно должен быть свежим. Еще один лайфхак: перед тем, как собирать бургер половинки булочки следует обжарить с внутренней стороны — это поможет соку не впитываться в хлеб.

Ограничьте количество соуса

Многие ошибочно считают, что чем больше добавить соуса, тем сочнее получится блюдо. Это не так: сочность блюду придают котлеты и овощи. Потому заправки должно быть по минимуму.

Добавляйте сыр, который плавится

Хорошо плавится сыр с высокой жирностью. Самым удачным выбором станут моцарелла, пармезан или чеддер. Также можно поэкспериментировать, выбрав сулугуни или камамбер.

Скажите «да» разнообразию

Секрет вкусного бургера кроется в том, что его вкусовая палитра воздействует на разные рецепторы. В создании кулинарного шедевра поможет правило светофора: побольше разнообразия в цветах и ароматах ингредиентов.

Какой должна быть идеальная котлета?

Самая подходящая жирность котлеты — 10–20%. Наиболее популярным вариантом является говядина, однако варианты из курицы, свинины, индюшатины и даже рыбы тоже заслуживает внимания.

Кроме этого, важно, чтобы котлета оставалась холодной, пока вы не отправите ее на гриль. А если вы уже разморозили мясо, лучше поместить его перед приготовлением в холодильник хотя бы на 15 минут.