У Головному управлінні розвідки Міноборони вбачають зміни настроїв серед населення в окупованому Криму, мешканці починають розуміти, що загроза війни на території півострова стає реальністю, сказав представник ГУР МО Вадим Скибіцький.

За його словами, суспільні настрої мешканців Криму відслідковуються.

"Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави — чи то Київ, чи Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села та міста. І друге — це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули... Загроза перенесення війни на територію Криму для них це стає реальністю", — розповів Скибіцький, повідомляє "Кореспондент".

Нагадаємо, країна-агресор Росія вранці 31 липня заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Загарбники стверджували, що внаслідок неї постраждали шестеро людей.