Рада Європейського Союзу затвердила пропозицію Європейської комісії виділити Україні EUR1 млрд першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні.

"Сьогодні Рада вирішила терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі EUR1 млрд", - повідомляє у вівторок пресслужба Ради ЄС. Рішення було ухвалено у вівторок у Брюсселі у рамках засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

У пресрелізі зазначається, що разом із надзвичайною макрофінансовою допомогою у розмірі EUR1,2 млрд, яку було виділено раніше цього року, загальна макрофінансова підтримка ЄС Україні з початку війни тепер сягає EUR2,2 млрд. "Очікується, що найближчими місяцями вона ще більше збільшиться. Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи рішення, міністр фінансів Чехії, який наразі головує в ЄС, Збинек Станюра сказав: "Продовження матеріальної та фінансової допомоги - не варіант, а наш обов'язок. Тому я дуже радий, що ми прискорили рішення щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі EUR1 млрд. Це дасть Україні необхідні кошти для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури".

Раніше 7 липня цю пропозицію підтримав Європейський парламент, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму EUR1 млрд. Це перша частина виключного пакета макрофінансової допомоги у розмірі до EUR9 млрд, оголошеного Комісією 18 травня 2022 року та схваленого Європейською радою у рамках саміту 23-24 червня 2022 року.

Ця пропозиція - частина надзвичайних зусиль Європейського Союзу спільно з міжнародним співтовариством допомогти Україні у вирішенні невідкладних фінансових потреб після початку неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. Ця допомога доповнить вже надану ЄС підтримку, яка включає екстрену позику макрофінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд, виплачену в першій половині року. Отже, сума підтримки України з початку війни становитиме до EUR2,2 млрд і може сягнути EUR10 млрд, коли пакет надзвичайної допомоги Україні почне діяти в повному обсязі.

Єврокомісія констатувала, що пропозиція передбачає надання коштів Україні у вигляді довгострокових позик на пільгових умовах та сприятиме макроекономічній стабільності та загальній стійкості України на тлі військової агресії Росії та пов'язаних із нею економічних викликів. На знак солідарності бюджет ЄС покриє відсотки цієї позики, і 70% суми цієї позики буде забезпечено бюджетом ЄС.