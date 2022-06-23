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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности предоставить помощь в разминировании побережья Украины для безопасного экспорта зерновых по Черному морю. Об этом сообщил в интервью Reuters.

Джонсон отметил, что вопросы разблокировки "зернового коридора" решаются на международном уровне.

"Предстоит проделать большую работу. Мы работаем с турками и другими европейскими друзьями и союзниками, чтобы посмотреть, что мы можем сделать", - отметил Джонсон, сообщают "Украинские новости".

При этом он отметил, что Лондон рассматривает возможность предоставить суверенные гарантии для страхования судов, которые будут вывозить украинское зерно. Кроме того, Джонсон положительно ответил на вопрос о помощи в разминировании.

"Да, я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но вы можете вспомнить, что мы уже сделали, поставив вооружение для защиты украинцев. И мы говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", - добавил Джонсон.

Как сообщали Українські Новини, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия в войне с Украиной. По его словам, РФ держит в заложниках поставки не только в Украину, но и многим странам мира. Блинкен призвал страну-агрессора прекратить блокаду украинских портов, что сделало невозможным обычные маршруты экспорта.
ForUm

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