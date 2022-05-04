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Украинцы почти за месяц действия "нулевой растаможки" ввозимых автомобилей ввезли 29 195 машин. Более половины из них – 16 793 – автомобили стоимостью до 100 тысяч гривен, сообщила в Facebook народный депутат Алена Шкрум со ссылкой на статистику Гостаможслужбы.

Депутат опровергла "мифы о массовом завозе элитных иномарок".

Согласно приведенной статистике, еще 11 406 авто – это машины стоимостью от 100 до 500 тысяч гривен, 760 – от 500 тысяч до 1 млн гривен, 196 машин – от 500 тысяч грн до 1 млн гривен, и только 40 единиц – дороже 2 млн гривен (Mercedes-Benz, Cadillac, AUDI, Lexus, BMW).

"За месяц украинцы завезли действительно большое количество машин, но 65-70% из них всех – это скромные, недорогие, "старики", идут в подавляющем большинстве на армию или нужды терробороны и ВСУ. Из них также есть процент, который идет семьям. Машины по $3 тыс. дол. люди покупают точно не от хорошей жизни, а для того чтобы иметь физическую возможность передвигаться во время войны", – завила Шкрум, сообщают "Украинские новости".

По ее оценке, ввоз около 1 тысячи авто дороже 500 тысяч гривен, т.е. хороших машин "для себя, а не для армии" – не катастрофический показатель, но считает, что такие авто можно было бы обложить налогом, который, "например, пойдет на ВСУ".
ForUm

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