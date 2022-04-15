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Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на її приготування на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив після засідання Київської міської ради.

«Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг в столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто, ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх!» – сказав Кличко.

Він нагадав, що міській владі вдалося стримати тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 років – попри значне зростання витрат на виробництво цих послуг. Тож сьогодні, в складних для держави і людей умовах, місто продовжує стримувати тарифи.

«Подальше корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави. Сьогодні ж ми робимо те, що можемо і те, що залежить від нас», – підкреслив Кличко.
ForUm

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