У Києві прибрали білоруські та російські міста-герої з пам‘ятника на Шулявці – там тепер міста України, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Там, де раніше були москва, ленінград, сталінград, тула, мурманськ, смоленськ, новоросійськ, а також мінськ і брест, з‘явилися міста-герої України: Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель і Маріуполь.
З попередніх назв залишилися тільки українські – Київ, Севастополь, Одеса й Керч.
«Міська влада підтримує ініціативу, але вважає, що такі зміни слід узаконити», - заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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