Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации «Северного потока 2».

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор, - ред.) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток 2» не может быть запущен», - сказал канцлер ФРГ, передает Интерфакс.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. «Газпром» достроил «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться четыре месяца. После того как заключение о сертификации будет вынесено, и четырехмесячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.

В конце января сообщалось, что Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Новая компания стала владельцем и оператором 54-километрового участка «Северного потока 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).

В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Bundesnetzagentur пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.