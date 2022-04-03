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Житлова забудова міста Ізюм на Харківщині, яке від початку березня заблоковане російськими окупантами, знищена практично на 80%, у місті немає електрики, тепла та води, кількість жертв підрахувати наразі неможливо.

Про це сказав в інтерв’ю  "Укрінформу" заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

За його словами, 6 березня місто почали інтенсивно бомбардувати.

"Ми вже знали, що в районі Гончарівки, Пісок, залізничного вокзалу знаходяться окупаційні війська, - каже Мацокін. - У місті на той час уже були підірвані всі автомобільні мости через річку Сіверський Донець, залишався тільки пішохідний міст. Ми (міська влада – ред.) перебували в центральній частині під українським прапором. Почалося нищівне бомбардування з літаків, ракетами, з артилерії, з мінометів. І це відбувалося доба за добою".

Заступник мера наголошує, що бомбардування носило варварський і хаотичний характер.

"Незрозуміло, яка там могла бути військова логіка, - йдеться в повідомленні. - Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, який я згадував, центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина".

В результаті у житлових будинках "складалися" цілі під’їзди, від шкіл позалишалися тільки "коробки".

Він розповів, що до авіаударів та масованих артилерійських ударів російські окупанти зв’язувалися з Ізюмським міським головою Валерієм Марченком, але він на їхні пропозиції не пристав.

Частина людей виїхали з Ізюма. Наразі влада вважає, що в Ізюмі та селах у передмісті – це Кам’янка, Суха Кам’янка, Топальське – заблоковано і потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч осіб.  
ForUm

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