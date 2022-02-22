«Луганская народная республика» призовет Украину к добровольному выводу войск из Луганской области, так как эта территория, согласно «конституции ЛНР», принадлежит Луганску, заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов.

«В рамках законодательства наших республик есть закон о госграницах, который говорит четко о том, что территория «Луганской народной республики» - это территория бывшей Луганской области. Мы должны призвать Украину отвести войска добровольно», - прводит слова Хорошилоа Интерфакс.

«Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории «Луганской народной республики», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

22 февраля «парламент ЛНР» единогласно ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между «ЛНР» и Россией, затем закон о ратификации договора подписал глава «республики» Леонид Пасечник.