Министерство юстиции намерено реализовать стратегию создания единого нотариата и ликвидации государственных нотариусов, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Стратегия будет заключаться в том, что мы будем реализовать давнюю мечту нотариального сообщества – это единый нотариат: у нас когда-нибудь не будет государственных нотариусов», - сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Малюська уточнил, что «этот будет процесс очень постепенным, он займет не один год».

«В долгосрочной перспективе это будут только частные нотариусы, которые будут предоставлять услуги отдельным категориям граждан по отдельным категориям нотариальных действий по сниженной цене. Это будущее, стратегия», - сказал он.

Министр считает, что в настоящее время количества частных нотариусов, которых около 6 тысяч, «с головой хватает, чтобы обеспечивать необходимый функционал».

При этом он подчеркнул, что «государственных нотариусов гораздо меньше, но мы не можем обеспечить их нормальной заработной платой и нормальными условиями работы».