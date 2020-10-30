В Ивано-Франковске неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе, в результате чего без газоснабжения остались 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
«29 октября в 22:30 поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске в районе ул. Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сочинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко, Черновола и с. Крихоцы произошло аварийное отключение потребителей от газоснабжения (по информации ОАО «Ивано-Франковскгаз» вероятно, неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе)», - написал он в Facebook.
Бригады АДС осуществляют объезд отключающих устройств на распределительных газопроводах.
В связи с понижением давления в системе газопроводов приостановлена работа 5 котельных.
Всего без теплоснабжения остались 558 многоквартирных жилых дома и 3 лечебных учреждения.
По установлению мест отключения газоснабжения работают аварийные бригады ОАО «Ивано-Франковскгаз».
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