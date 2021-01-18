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На заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться о возобновлении поставок газа в Марьинку, сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в ТКГ.

«Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по возобновлению газоснабжения в нп Марьинка, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика», - говорится в сообщении.

Также в понедельник состоялось заседание Подгруппы по вопросам безопасности.

«Основные усилия украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мероприятиям, оговоренным в ходе Парижского саммита: разведение сил и средств, разминирование участков местности и т.п. Российская сторона настаивает на «...совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня», - отмечается в сообщении.

Украинская делегация предложила начать совершенствование со следующих актуальных вопросов: недопущение нарушения режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11 января; содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

В делегации добавляют, что указанные вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января.

 
ForUm

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