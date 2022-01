НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба бюро. По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Источники Украинской правды сообщают, что речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.

