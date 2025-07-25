Ранковий дайджест ForUА: Трагічна загибель нардепа, атака дронів на Ставропілля, Patriot в Україні, Усик — №1

25 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

У ДТП загинув нардеп «Голосу» Ярослав Рущишин, — ЗМІ. Аварія трапилася у четвер, 24 липня, о 21:45 на дорозі поблизу села Бабухів на Франківщині. Народний обранець був за кермом мотоцикла, не впорався з керування та скоїв зіткнення. Він помер під час госпіталізації. Він був співзасновником Мистецького об'єднання «Дзиґа» та продюсував низку українських гуртів, включаючі ранні проєкти «Океану Ельзи» та співачки Руслани.

Перша з обіцяних Трампом батарея ЗРК «Patriot» вже прибула до України разом з ракетами до неї, — The Telegraph. 14 липня, Трамп оголосив про пакет допомоги на 10 мільярдів доларів: до кінця того тижня завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибули зенітно-ракетна система Patriot та інші ракети-перехоплювачі", — пише видання.

Олександр Усик — номер один у світі: BoxRec оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Усик очолив список після нокауту британця Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді.

Невідомі дрони вночі атакували хімзавод у Ставропольському краї. У Невинномиську повідомляють про вибухи — за попередніми даними, невідомі БпЛА атакували хімічне підприємство «Невинномиський Азот», що спеціалізується на виробництві азотних добрив та аміаку. Завод входить до російської групи «ЄвроХім».

Сполучені Штати завершили переговори щодо припинення вогню в Газі, — Віткофф пише АР. Спецпредставник Трампа повідомив, що переговорну групу відкликали для подальших консультацій, оскільки остання відповідь ХАМАС «свідчить про відсутність справжнього прагнення» досягти перемир’я.

Рашисти формують батальйон із полонених українських військових, — депутат Держдуми рф Водолацький. За наявною інформацією, окупанти змушують наших бійців вступати до підрозділу під загрозою розправи. Усе це — задля пропагандистської «картинки», після чого їх планують кинути в найгарячіші точки фронту — під прицілом загороджувальних загонів.

Кіберрозвідка України знищила дані окупаційної влади Криму, зламавши ключові урядові сервери. Масштабна спецоперація тривала кілька днів. Унаслідок потужної DDoS-атаки було фактично виведено з ладу інформаційні системи та мережеву інфраструктуру окупаційної влади півострова.

У ВР зареєстровано законопроєкт, який передбачає щомісячну виплату 7000 грн вагітним жінкам як форму дородової підтримки, — проєкт. Крім того, одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) надаватимуть таку ж допомогу — 7000 грн щомісяця — на догляд за дитиною до досягнення нею одного року.

КАБ у Харкові влучив у будівлю медичного закладу, поруч знаходиться ще одне приміщення для лікування людей, — Терехов. Відомо про одного загиблого і шістьох постраждалих.

Кадиров ледь не потонув під час відпочинку в турецькому Бодрумі, — Haberler. Одразу після того, як Кадиров зайшов у воду, він почав тонути. Главу Чечні врятували на пляжі та екстрено доправили до приватної клініки. Загрози для життя немає, на жаль.

На дорогах України з’явилися нові дорожні знаки із зеленою рамкою, — ЗМІ. Вони радять водіям знизити швидкість у потенційно небезпечних зонах — біля шкіл, у житлових районах чи на складних ділянках дороги.