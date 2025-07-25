Ранковий дайджест ForUА: Трагічна загибель нардепа, атака дронів на Ставропілля, Patriot в Україні, Усик — №1

25 липня, дайджест новин від редакції ForUА:
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У ДТП загинув нардеп «Голосу» Ярослав Рущишин, — ЗМІ. Аварія трапилася у четвер, 24 липня, о 21:45 на дорозі поблизу села Бабухів на Франківщині. Народний обранець був за кермом мотоцикла, не впорався з керування та скоїв зіткнення. Він помер під час госпіталізації. Він був співзасновником Мистецького об'єднання «Дзиґа» та продюсував низку українських гуртів, включаючі ранні проєкти «Океану Ельзи» та співачки Руслани.
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Перша з обіцяних Трампом батарея ЗРК «Patriot» вже прибула до України разом з ракетами до неї, — The Telegraph. 14 липня, Трамп оголосив про пакет допомоги на 10 мільярдів доларів: до кінця того тижня завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибули зенітно-ракетна система Patriot та інші ракети-перехоплювачі", — пише видання.
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Олександр Усик — номер один у світі: BoxRec оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Усик очолив список після нокауту британця Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді.
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Невідомі дрони вночі атакували хімзавод у Ставропольському краї. У Невинномиську повідомляють про вибухи — за попередніми даними, невідомі БпЛА атакували хімічне підприємство «Невинномиський Азот», що спеціалізується на виробництві азотних добрив та аміаку. Завод входить до російської групи «ЄвроХім».
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Сполучені Штати завершили переговори щодо припинення вогню в Газі, — Віткофф пише АР. Спецпредставник Трампа повідомив, що переговорну групу відкликали для подальших консультацій, оскільки остання відповідь ХАМАС «свідчить про відсутність справжнього прагнення» досягти перемир’я.
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Рашисти формують батальйон із полонених українських військових, — депутат Держдуми рф Водолацький. За наявною інформацією, окупанти змушують наших бійців вступати до підрозділу під загрозою розправи. Усе це — задля пропагандистської «картинки», після чого їх планують кинути в найгарячіші точки фронту — під прицілом загороджувальних загонів.
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Кіберрозвідка України знищила дані окупаційної влади Криму, зламавши ключові урядові сервери. Масштабна спецоперація тривала кілька днів. Унаслідок потужної DDoS-атаки було фактично виведено з ладу інформаційні системи та мережеву інфраструктуру окупаційної влади півострова.
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У ВР зареєстровано законопроєкт, який передбачає щомісячну виплату 7000 грн вагітним жінкам як форму дородової підтримки, — проєкт. Крім того, одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) надаватимуть таку ж допомогу — 7000 грн щомісяця — на догляд за дитиною до досягнення нею одного року.
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КАБ у Харкові влучив у будівлю медичного закладу, поруч знаходиться ще одне приміщення для лікування людей, — Терехов. Відомо про одного загиблого і шістьох постраждалих.
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Кадиров ледь не потонув під час відпочинку в турецькому Бодрумі, — Haberler. Одразу після того, як Кадиров зайшов у воду, він почав тонути. Главу Чечні врятували на пляжі та екстрено доправили до приватної клініки. Загрози для життя немає, на жаль.
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На дорогах України з’явилися нові дорожні знаки із зеленою рамкою, — ЗМІ. Вони радять водіям знизити швидкість у потенційно небезпечних зонах — біля шкіл, у житлових районах чи на складних ділянках дороги.
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З 1 серпня квитки на потяг продаватимуть лише через Дія.Підпис. Укрзалізниця запроваджує новий механізм верифікації особи через застосунок.