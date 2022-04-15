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Олександр Божков, який балотувався до Верховної Ради за списком партії «Слуга Народу» під №141, склав присягу народного депутата.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Олександр Божков – уродженець Маріуполя, в команді з перших днів. У мирний час працював у креативних індустріях.

Нагадаємо, член нашої фракції, Голова Комітету ВР з питань аграрної політики і земельної реформи Микола Сольський був обраний на посаду Міністра аграрної політики та продовольства, у зв‘язку з чим склав повноваження народного депутата. Замість нього до фракції приєднався Олександр Божков.

За даними ЧЕСНО, Божков був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95". Раніше обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу. Був продюсером проєктів на ТРК Україна.

Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті. 
ForUm

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