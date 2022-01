8,6 л алкоголя ежегодно выпивает каждый украинец от 15 лет, подсчитала Всемирная организация здравоохранения. «Однако, как оказалось, мы не такая уж пьющая нация. Среди 39 европейских стран, которые исследовались, Украина занимает 35 место. В то же время, существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя», - отмечают в Счетной палате. Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема в зависимости от вида алкогольной продукции. Кроме того, до сих пор должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет. Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним.

