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Суспiльство

На Київщині водій збив на смерть жінку й утік з місця ДТП

На Київщині водій збив на смерть жінку й утік з місця ДТП

Трагічна подія сталася 24 липня близько 23:30 у селищі Клавдієво-Тарасове, що у Бучанському районі. Водій мінівена Volkswagen Caddy не впорався з керуванням і збив жінку, яка рухалася правим краєм дороги у попутному напрямку. Про це повідомили у поліції Київщини.

Після скоєння наїзду водій залишив місце ДТП, однак його оперативно розшукали правоохоронці. Від отриманих травм 40-річна жінка загинула на місці події. Драгер показав вміст алкоголю в організму водія 2,0 проміле при допустимому рівні — 0,2

Слідчі повідомили 37-річному чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило смерть людини. Йому загрожує від п’яти до 10 років тюрми.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДТПполіціяалкогольКиївщинаБучап'яна ДТПКлавдієво-ТарасовеБучанський район
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