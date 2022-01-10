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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал два пути решения российско-украинского конфликта.

«Есть два пути в решении вопроса по Украине: путь диалога и дипломатии, чтобы урегулировать наши разногласия и избежать конфронтации, и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию», - написал он в Твиттер.

Блинкен также напомнил о готовности США и Евросоюза к масштабным санкциям против РФ в случае возобновления последней агрессии против Украины.

«Сегодня я повторил ABC Дж. Стефанопулос наше твердое предпочтение дипломатической резолюции по Украине и подчеркнули нашу готовность наложить серьезные и масштабные последствия в координации с нашими европейскими союзниками и партнерами, если Россия возобновит свою агрессию», - добавил он.

 

 
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