Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку» № 1967-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 декабря 2021 года.

Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций, сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП.

В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации и для пациента они бесплатны. Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких сделок.

Кроме того, документом предусматривается, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая полностью независима от человеческого воздействия и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям.

Также решается вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство через электронные ресурсы.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта 7 пункта 4 раздела I, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года.