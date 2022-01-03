Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр этой страны Санна Марин в своих новогодних обращениях к согражданам подчеркнули, что Финляндия сохраняет за собой право обратиться в НАТО с просьбой о принятии в этот военно-политический союз. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск в Украину.

Президент Нийнист сказал: «Право Финляндии свободно выбирать свой путь включает и возможность присоединения к НАТО, если мы сами сделаем такой выбор», сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр Марин заявила, что каждая страна имеет право выбирать свою политику безопасности. «Мы усвоили уроки истории, и мы не уступим право на свободу выбора», – сказала она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия, которые потребуют адекватного ответа российской стороны.