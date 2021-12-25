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В Италии за сутки выявили более 50,5 тыс. случаев коронавируса, сообщают в пятницу итальянские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Это самый высокий показатель в стране за все время пандемии. Предыдущим антирекордом считался прирост в 44,5 тыс., зарегистрированный накануне.

За сутки в Италии провели почти 930 тыс. тестов на коронавирус, что тоже стало рекордом.

За последние 24 часа впоследствии коронавируса в Италии скончался 141 человек, что меньше, чем в четверг, когда умерли 168 человек, зараженных COVID-19.

Италия считается в Европе одной из стран, где действуют наиболее строгие меры для борьбы с распространением инфекции. В частности, власти ввели строгие требования, касающиеся вакцинации всего населения.
ForUm

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