Церковь в условиях давления вела себя «мягко», теперь подход следует изменить и инициировать всеукраинский референдум об отмене так называемого закона «о переименовании» Украинской Православной Церкви.

Фото: uiamp.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник во время международного круглого стола на тему «Три года попыток принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, комментарии» в Киево-Печерской лавре.

«В XXI веке считаю дикостью обсуждать переименование Церквей. Это не то, что выходит за рамки международного права и украинского законодательства, это выходит за рамки принципов, по которым сегодня живет человечество», - сказал Руслан Бортник.

Он отметил, что Закон «о переименовании» был предназначен для попытки уничтожить Церковь, дезориентировать верующих. «Попытка провалилась. Время, прошедшее с момента принятия неконституционного Закона показало, что нет никаких доказательств причастности УПЦ и ее священнослужителей к антигосударственным действиям», - добавил политолог.

«Важно, чтобы власть осознавала, насколько сегодня необходимо объединять украинцев, объединять общество. Я считаю, что лучше отмены этого Закона что-то придумать сложно. У власти есть отличный шанс отменить закон 2018-го года и таким образом не только электорально выиграть, потому что речь идет о десятках миллионов украинцев, но и объединить украинцев и стабилизировать ситуацию в обществе», - отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Как сообщалось, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялся международный круглый стол по теме «Три года попытке принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, перспективы».

В мероприятии приняли участие представители Украинской Православной Церкви, представители Польской и Сербской Православных Церквей, народные депутаты Украины, представители украинской интеллигенции, общественные деятели, религиозные эксперты.

Участники приняли итоговый документ, в котором заявили, что Закон о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви противоречит базовым принципам свободы совести, Конституции Украины и международным правовым документам, несет угрозы межконфессиональному миру и подлежит немедленной отмене.