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Несмотря на все притеснения, Украинская Православная Церковь не только выстояла, но и продолжает оставаться самой большой Церковью Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал «Правблог», об этом сказал глава ОВЦС УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий во время круглого стола на тему «Три года попыток принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, комментарии» в Киево-Печерской лавре.

«Антицерковные законы, в частности, закон о «переименовании», на самом деле направлены на полную ликвидацию Украинской Православной Церкви. Как известно, УПЦ с 1990 года является полностью независимой административно от Русской Православной Церкви. Центр управления Церкви вот уже более 30 лет находится в Киеве, управление нашей Церковью осуществляется соборами и Священным Синодом УПЦ, нашим Предстоятелем, которого избирают архиереи нашей Церкви», - отметили митрополит Мелетий.

Владыка выразил надежду на то, что наконец-то начнется диалог с властью, чтобы воцарился мир, чтобы соблюдалась Конституция Украины и всем гражданам обеспечивались равные права на свободное вероисповедание. 

«Никто не может убрать из реальной жизни объективную реальность существования многомиллионной Украинской Православной Церкви. Несмотря на все предыдущие притеснения, наша Церковь не только выстояла, но и продолжает оставаться самой большой Церковью Украины», - подчеркнул глава ОВЦС УПЦ.
ForUm

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