Многие хотят ездить по украинским дорогам на личном транспорте, но не у всех есть средства, чтобы приобрести надежный автомобиль на все случаи жизни. Новые модели в салонах стоят баснословные деньги, а кредиты брать невыгодно. Желая приобрести иномарку с отличными показателями, вы можете обратиться в нашу компанию, которая занимается подбором и доставкой машин из США. Пригон авто из США осуществляется в несколько этапов, доставка будет максимально быстрой. Поэтому вы можете согласиться на выгодную сделку и через относительно короткое время наслаждаться поездкой на своем транспорте.

Этапы покупки автомобиля из США

Чтобы купить и получить авто из США, необходимо пройти несколько этапов:

Подбор автомобиля. Производят наши специалисты, которые учитывают финансовые возможности клиента, его пожелания, предпочтения. На этом этапе менеджеры предлагают несколько вариантов, среди которых покупатель выбирает самый подходящий. Проверка модели. Не рекомендуем покупать то, что не проверено специалистами. Наши мастера не допустят этого, так как после согласия клиента сразу же начинают проверять автомобиль по всем каналам, получают достоверную информацию, в которой указана вся честная «биография» машины без прикрас — сколько раз случалось ДТП, каково техническое состояние транспортного средства, скольких владельцев оно сменило и прочее. Торг. Если вы определились с машиной, мы начнем вести торг, чтобы получить возможность приобрести автомобиль по самой низкой цене. При этом держим с вами связь и получаем согласие от вас на все действия. Оплата. Когда торги окончены, клиент согласен на покупку, он должен в ближайшее время внести оплату. Доставка. Автомобиль подготавливают и везут в порт, откуда он будет переправлен по океану в Украину. Наши сотрудники будут внимательно контролировать процессы погрузки, доставки и выгрузки. Таможенная очистка. Мы помогаем пройти эту процедуру безболезненно и быстро, а также ставим автомобиль на учет в налоговой инспекции.

Причины задержки доставки авто из США

Если вы решили купить автомобиль в США, вы получите множество преимуществ. Но многих смущает то, что доставка может задержаться. Стандартный период доставки охватывает от 2 до 2,5 месяцев в зависимости от погодных условий и прочих факторов, на которые невозможно повлиять. Но при форс-мажорных обстоятельствах случается такое, что автомобиль задерживается, и будущему владельцу приходится собрать все терпение, чтобы дождаться его.

Основные причины задержки доставки:

следует помнить, что в одном контейнере находится не один автомобиль, а сразу несколько — до 3 штук, поэтому пока их всех не загрузят, ваша машина никуда не отправится;

если склады перегружены, это может задержать отгрузку;

доставка машины из западной части США будет немного дольше, чем из восточной;

на скорость может повлиять не только время, пока грузовой корабль будет плыть по океану, но и процесс загрузки, разгрузки товара;

на процесс влияют больше всего погодные условия — если внеурочно пойдет снег или сильный ливень, будет гроза, то загрузка задержится на некоторое время;

не стоит забывать и о бумагах, которые оформляются тоже за какой-то определенный срок, а не мгновенно — на оформление и проверку документов может уйти несколько дней.

Если ваш автомобиль задерживается в пути, самое главное — не паниковать и спокойно принять ситуацию. В большом проценте случаев товары благополучно доставляют покупателям, даже если приходится немного дольше подождать.

Чем хороши американские автомобили

Автомобили из США обладают такими достоинствами:

надежность и высокое качество;

невысокий процент износа, так как американские дороги намного лучше наших;

большой выбор популярных моделей по сниженной стоимости на аукционе;

простота ремонта и обслуживания.

Вы купите машину, которая почти не будет нуждаться в ремонте. А все потому, что американские пользователи не изнашивают автомобиль «до ручки», а меняют его на новый буквально через 3-5 лет после приобретения. Оттого на аукционах продаются почти новые модели с малым пробегом. Вы можете воспользоваться замечательной возможностью и недорого приобрести транспортное средство почти без внешних дефектов и в хорошем техническом состоянии.