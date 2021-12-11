Сказанное президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде противоречит действительности, однако указывает на дальний прицел его работы с электоратом.

Как пишет Хвиля, об этом политический эксперт Светлана Кушнир рассказала в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

«Президент рассказывает: будем строить садики, будем строить школы, будем строить президентский университет. В этот момент мы видим, как после принятия бюджета вузы тотально сокращаются, сводятся в один, иногда соединяют несоединяемое. Кафедры ликвидируют, закрывают факультеты, отказываются от определенных специальностей», - говорит она.

Стратегически президент в своем обращении не сказал ничего нового. Однако есть два момента, на которых акцентирует Кушнир. Первый – отход от пафосной риторики, когда он начал говорить о необходимости общаться с Россией напрямую. Второй момент касался множественного гражданства. Как сказал господин Кулеба, никакого гражданства тем украинцам, которые проживают в Российской Федерации, мы предоставлять не будем, а всем остальным дадим.

Так вот, отмечает политолог, электоральная база президента Зеленского – это 14 – 16-летние граждане, которые в 2024 будут впервые голосовать. Они хотят голосовать в смартфоне, а не на избирательных участках.

«Мы слышали, что сказал президент: электронное голосование, диджитализация. Но те люди, которые живут за границей, на самом деле имеют не так много информации, чтобы сделать определенные выводы. Например, мои знакомые, живущие в Австрии, уверены, что Зеленский делает все правильно», - рассказывает она.