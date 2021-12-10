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Общественная организация, действующая на территории Бориспольской епархии, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции для детей с инвалидностью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, объединение инвалидов просит поддержать праздничную акцию для подопечных ко дню Святого Николая и новогодних праздников.

«У нас на учете 118 детей, имеющих статус инвалидов детства и 42 ребенка, у которых родители - люди с ограниченными возможностями. Каждому с них нужно понимание и внимание. Многие находятся в больницах и нуждаются в особой поддержке в эти дни. Людям с инвалидностью всегда было не легко, а сейчас очень тяжело - кроме всех жизненных проблем прибавился локдаун и карантин. Будем благодарны за любую помощь!», - поделилась руководитель организации Наталья Хоменко.

Подопечным нужны продукты, моющие средства, деньги, постельные принадлежности, памперсы, пелёнки, средства личной гигиены, принадлежности для рукоделия.

Поддержать акцию можно здесь.

 
ForUm

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