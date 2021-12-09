Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе поисковой операции обнаружили тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. К поисковым работам привлекли тяжелую технику и георадар EASY RAD – GPR, используемый отделом репатриационных мероприятий и поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба Вооруженных сил Украины.

С 9 декабря начинает действовать приказ Министерства здравоохранения, расширяющий перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Если у работников до сих пор нет одной дозы, их отстранят от работы без сохранения зарплаты.

В одном из своих первых интервью в должности канцлера Германии Олаф Шольц сказал, что России придется столкнуться с последствиями, если границы Украины будут нарушены.

Проект финансового плана АО «Укрзализныця» на 2022 год не предусматривает повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%.

В генштабе ВС РФ отрицают подготовку вторжения в Украину.