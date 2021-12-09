Проект финансового плана АО «Укрзализныця» на 2022 год не предусматривает повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Специалисты общества подчеркивают, что основной фокус работы в следующем году будет направлен на обновление пассажирского состава и улучшение сервиса для пассажиров.

«Дополнительные доходы компания в следующем году планирует получить от повышения эффективности закупок и экономии на конечной цене, реализации непрофильных активов и др., но ни в коем случае не от повышения стоимости билетов. Кроме того, компания готовится в 2022 году предложить новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности популярности направления, времени приобретения проездного документа. Это позволит пассажирам, планировавшим свои путешествия заранее, сэкономить свои средства», - отметили в компании.

Также АО «Укрзализныця» ожидает в 2022 году увеличение грузооборота на 3,7% и рост пассажирооборота на 14,3%, что достигнет уже 80% до докризисного уровня. Это также является положительным фактором для формирования доходной части компании.

В этом году общество сменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. В последний раз его пересматривали в 2019 году.

Так, с 10 декабря 2021 указанный фиксированный сбор будет составлять 30 грн вместо 22 грн. Также комиссионный сбор – 20 грн – будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев – аэропорт Борисполь. Таким образом, начиная с завтрашнего дня, билеты на экспресс будут стоить 100 грн.

Несмотря на то, что изменение стоимости билетов для пассажиров будет крайне незначительным – в среднем увеличится всего на 3%, для АО «Укрзализныця» такое повышение даст ориентировочно 6 млн гривен в месяц дополнительных доходов, которые будут направлены на усовершенствование систем продаж и другие потребности.

Укрзализныця уменьшает размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов. Теперь стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек будет составлять 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет. Таким образом, значительно снизится стоимость этой услуги для пассажиров, ведь раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей, независимо от размера группы. Это будет важным стимулом для развития внутреннего туризма.