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Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%, сообщила пресс-служба регулятора.

Пик инфляционного всплеска пройден, но инфляция снижается медленнее, чем ожидалось

В октябре рост потребительских цен притормозил до 10,9% в годовом исчислении. По оценкам Национального банка в ноябре инфляция продолжила замедляться. Этому и в дальнейшем способствовали исчерпание низкой прошлогодней базы сравнения, лучшие урожаи, административные решения относительно тарифов ЖКХ и влияние предыдущих решений по усилению монетарной политики.

Эффекты от текущего ослабления гривни к доллару США частично компенсируются ее укреплением в других валютах стран - основных торговых партнеров. Впрочем, инфляция снижается медленно в результате ряда факторов.

В частности, усиливается давление на цены все более широкого перечня товаров и услуг потребительского набора из-за вторичного эффекта от удорожания продовольственных товаров и энергоносителей. Также инфляцию подпитывает увеличение затрат бизнеса на логистику и оплату труда. Кроме того, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и карантинные ограничения, внутренний потребительский спрос остается устойчивым.

В результате текущая траектория инфляции остается выше, чем предполагалось октябрьским макропрогнозом Национального банка. Реализуются и дополнительные проинфляционные опасности. Усиление геополитического напряжения отрицательно сказывается на стоимости украинских активов и состоянии валютного рынка. С учетом текущей ситуации мировые цены на газ и продовольствие, вероятно, будут превышать предварительно ожидаемые уровни в будущем. Глобальная инфляция продолжает ускоряться, что побуждает ведущие центральные банки к более быстрому усилению монетарной политики. Это, в свою очередь, приводит к снижению интереса инвесторов к активам стран с развивающимися рынками.

Инфляция продолжит постепенно снижаться к концу этого года и на протяжении всего 2022 года, заявляют в НБУ.
ForUm

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